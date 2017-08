Barcellona, i media: "Stavano preparando attacchi multipli con esplosivo"

Avevano a disposizione esplosivo Tatp per realizzare tre autobomba i terroristi della cellula che ha colpito in Spagna. Lo riferisce La Vanguardia citando fonti di polizia. Nel covo sono state trovate tracce di acetone, perossido di idrogeno, 106 bombolette di butano e altro materiale per assemblare un ordigno. Il piano era quello di far esplodere un’autobomba sulla Rambla di Barcellona, una a Cambrils e una terza nella città di Vic.

Il governo spagnolo ha deciso oggi, all’indomani degli attentati a Barcellona e Cambrils, di mantenere al livello 4, il penultimo più alto, il livello di allerta contro il terrorismo rafforzando però il dispositivo, ha annunciato il ministro degli interni Juan Ignacio Zoido.

Intanto l’Isis ha pubblicato una rivendicazione ufficiale, con un comunicato del gruppo, degli attacchi in Spagna affermando di aver «ferito o ucciso oltre 120 crociati ed ebrei». Lo riferisce il Site. Una prima rivendicazione era arrivata tramite l’agenzia Amaq.