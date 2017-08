Barcellona, la polizia: "Cellula smantellata". Ma si cerca l'imam scomparso

La cellula jihadista responsabile della strage della Rambla a Barcellona è stata «totalmente smantellata», ha affermato il ministro degli Interni spagnolo Juan Ignacio Zoido. Possiamo dire che la cellula è stata totalmente disattivata in considerazione delle persone morte, delle persone arrestate e delle identificazioni da parte della polizia», ha detto Zoido.

Cinque dei terroristi della cellula di Ripoll sono stati abbattuti dalla polizia nella notte tra giovedì e venerdì sul lungomare di Cabrils, due uomini sono morti nell’esplosione della base operativa della cellula mercoledì a Alcanar, quattro persone sono detenute.

Secondo la stampa spagnola un terrorista, Younes Abouyaakoub, 22 anni, marocchino come gli altri componenti della cellula, sarebbe ancora in fuga. Si sospetta ora che possa essere stato lui il conducente del furgone che ha falciato la folla giovedì sulla Rambla.

Sarebbero arrivati a giugno scorso nel covo di Alcanar, a sud di Barcellona, i terroristi della cellula che ha colpito la Spagna. Lo scrivono i media spagnoli citando i vicini della villa occupata dal gruppo.

L’edificio, di proprietà di una banca, sorge in un piccolo centro abitato con una ventina di case, perlopiù occupate da turisti francesi. Nelle ultime settimane è stato notato «un via vai di persone» nella villa. I terroristi presenti mercoledì, quando è avvenuta l’esplosione, erano almeno tre: due sono rimasti uccisi, un terzo è gravemente ferito. Altre sette persone, tra i residenti, sono rimaste ferite.

Alcuni vicini affermano di non aver protestato per l'occupazione della villa, perchè «di proprietà di una banca ed era vuota da tempo».

La polizia spagnola sta effettuando dei test del Dna per verificare se il secondo cadavere nel covo di Alcanar sia quello di Abdelbaki El Satty, l’imam di Ripoll che si sospetta abbia radicalizzato e guidato i giovani della cellula terroristica che ha colpito la Spagna. Lo riferiscono i media spagnoli.

La polizia ha effettuato una perquisizione a casa dell’uomo, che ha officiato la preghiera nella moschea della città per oltre due anni, fino a due mesi fa.

L’imam, di circa 40 anni, è scomparso: secondo alcune fonti avrebbe detto ai conoscenti che si apprestava a recarsi in Marocco, dove ha moglie e figli.