Uno bianca: Giovannini: benefici? La sensibilità è mutata

(ANSA) - BOLOGNA, 19 AGO - "Lo stupore e il dolore delle vittime è comprensibile ma le leggi devono essere applicate dai magistrati. Oggi ha ragione il Ministro Orlando: dopo più di 20 anni di reclusione certi benefici si possono ottenere. Se poi la sensibilità culturale è mutata rispetto al tempo dell'emanazione, nulla vieta di modificarle". Così Valter Giovannini, che fu Pm Uno bianca e si occupa di esecuzione delle sentenze di condanna, dopo le polemiche sulla concessione del permesso a Marino Occhipinti, condannato all'ergastolo per uno degli omicidi della banda, per trascorrere una settimana in albergo in Valle d'Aosta. "Il vero problema dell'esecuzione penale è la mancanza di certezza della pena. Condanne anche severe dopo qualche anno, per l'opinione pubblica, sembrano evaporare. Va ripensata, seppur in minima parte, l'attuale sistema ammettendo che la fase rieducativa, sancita dalla Costituzione, dovrebbe iniziare sul piano sia concettuale che materiale, dopo un periodo di tempo commisurato alla gravità del reato".