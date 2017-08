Terremoto: sindaco San Ginesio, con Errani ottimo rapporto

(ANSA) - SAN GINESIO (MACERATA), 19 AGO - "Un ottimo rapporto sotto il profili umano e tecnico" con il commissario alla ricostruzione Errani per il sindaco di San Ginesio Mario Scagnetti, che non vuole fare troppi commenti alle voci che Errani sta oper lasciare l'incarico, in scadenza a settembre. "Certo - osserva - siamo tutti legati al filo della burocrazia, ma le cose di cui abbiamo parlato con lui sono realizzate o in fase di realizzazione". Quanto all'ipotesi che le Regioni abbino più responsabilità, "il ritorno ad una modello simile a quello terremoto del 1997, più vicino ai territori, può essere una cosa positiva, ma - ammonisce- bisogna vedere come si muoveranno le Regioni, se cammineranno insieme o se vorranno essere libera di seguire ognuna la propria strada".(ANSA).