Terremoto: Laura Boldrini ad Arquata il 24 agosto

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 19 AGO - La presidente della Camera Laura Boldrini parteciperà il 24 agosto ad Arquata del Tronto alla messa in ricordo delle vittime del terremoto di un anno fa. La celebrazione, presieduta dal vescovo di Ascoli Piceno mons. Giovanni D'Ercole, si terrà alle 16:30 nella nuova chiesa di Pescara del Tronto e verrà trasmessa in diretta su Radio Maria. Sarà poi seguita da una visita nei cimiteri di Capodacqua, Pescara del Tronto e Borgo, dove sono sepolte le vittime del terremoto. Arquata ricorderà i propri morti con una lunga veglia (''E guarderemo ancora le stelle brillare in una notte di agosto'') che comincerà alle 23 del 23 agosto. Una fiaccolata silenziosa partirà da Trisungo verso Pescara del Tronto, la frazione rasa al suolo dal sisma, dove ci si raccoglierà in preghiera fino alle ore 3:36 del 24 agosto, l'ora della scossa che ha sconvolto l'Italia centrale. Alle 19 un concerto di Filiberto Caponi nella chiesa di Pescara concluderà la giornata.