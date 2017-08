(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Tenere alta l'attenzione sui casi di Mehdi Karrubi, Mir Hossein Mousavi e la moglie di quest'ultimo Zhara Rahnavard, da oltre sei anni agli arresti domiciliari senza accuse e processi formali, e nomi fra i piu' noti dei tanti attivisti per i diritti umani, giornalisti e oppositori perseguitati e in carcere in Iran. Lo chiede Amnesty International, poco dopo la decisione di Karrubi, come Mousavi anziano ex candidato alle presidenziali del 2009, di sospendere lo sciopero della fame che lo aveva portato in ospedale. A lui, visitato l'altro ieri dal ministro della Salute, sarebbe stato assicurato di non avere più agenti dell'intelligence a sorvegliarlo in casa, ma resta aperto l'interrogativo sulla seconda richiesta, quella di un processo pubblico.