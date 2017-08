(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Diventando cittadini italiani si acquisiscono diritti ma anche doveri. Garantire questa possibilità ai figli degli immigrati nati in Italia è una conquista di civiltà e un modo per valorizzare e arricchire la nostra identità". Lo scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su "ilsussidiario.net" in occasione della 38ma edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani a Rimini con il suo intervento. Secondo Gentiloni, "il concetto di cittadinanza in un mondo che cambia non va confuso con la mancanza di certezze. Andare verso una società più aperta e multietnica non deve comportare una rinuncia alla nostra sicurezza e ai nostri stili di vita. Su questo punto le istituzioni democratiche si giocano una parte fondamentale della loro credibilità".