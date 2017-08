C'era bisogno di una buona notizia. E per fortuna è arrivata: Julian Cadman, il bimbo australiano di 7 anni che risultava disperso a Barcellona, è vivo. Ed è tra i feriti soccorsi e portati in ospedale. Julian, che vive in Australia, era in Spagna con la madre, filippina, per partecipare a un matrimonio. Durante l'assalto sono stati separati e del bimbo non si era saputo più nulla. Fino a poche ore fa.