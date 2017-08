(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Il talento e la motivazione fanno la differenza quando a tutti è garantita la possibilità di competere in un ambiente ricco di opportunità. Gli ottimi risultati del Jobs Act danno fiducia e ci spingono a proseguire l'azione degli ultimi anni, per creare strumenti e ulteriori incentivi in grado di consentire alle imprese di scommettere stabilmente sui giovani". Lo scrive il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su "ilsussidiario.net" alla vigilia del Meeting di Cl che si aprirà domani a Rimini con il suo intervento.