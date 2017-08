Terremoto: sindaco Norcia, a Errani un grazie di cuore

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 AGO - "Vasco Errani puoi non condividerlo, ma è un uomo sempre molto lineare nei suoi ragionamenti ed è stato messo a disposizione in questi mesi di una comunità che stava soffrendo. Lui ha risposto dedicandosi completamente alla nostre esigenze con grande professionalità e umanità, gli va il nostro grazie che viene dal cuore": a dirlo, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dopo la notizia che il commissario straordinario per la ricostruzione lascerà l'incarico. Con l'ANSA, si è comunque detto "estremamente tranquillo, dato che la partita della ricostruzione sarà nelle mani della presidente della Regione, Catiuscia Marini, già vice commissaria e completamente immersa nelle problematiche". "Errani negli ultimi tempi non faceva mistero delle sue intenzioni di lasciare, ritenendo che il suo impegno fosse giunto a conclusione", ha rivelato Alemanno. Dicendosi "rammaricato". "Perché - ha proseguito - Errani è stato fondamentale in questo anno, riuscendo a volte a smussare situazioni complicate". "La presidente Marini - ha sottolineato ancora il sindaco di Norcia - è una assoluta garanzia per il cratere umbro e l'ha dimostrato con una presenza costante nei nostri territori affrontando e risolvendo problematiche in prima persona". (ANSA).