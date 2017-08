(ANSA) - MADRID, 19 AGO - Re Felipe VI ha fatto proprio oggi il grido della folla ieri in Plaza Catalunya a Barcellona affermando che "non abbiamo paura e mai l'avremo" davanti al terrorismo. Il capo dello stato spagnolo lo ha detto ai cronisti dopo una visita, accompagnato dalla consorte Letizia, ai feriti dell'attentato della Rambla. "Questo attentato codardo" ha aggiunto "non ci vincerà, non distruggerà i nostri valori, nè la nostra democrazia o il nostro appoggio ai diritti umani".