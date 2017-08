(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Pomeriggio di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che domani interverrà a Rimini all'apertura del Meeting. Il premier, a quanto si apprende da fonti della presidenza del Consiglio, è in continuo contatto con i ministri degli Esteri e dell'Interno, per seguire gli sviluppi degli attentati che hanno coinvolto i nostri connazionali e per le misure di prevenzione e di sicurezza adottate in Italia.