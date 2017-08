Sfregiata con acido: Gessica Notaro presenta il suo singolo

(ANSA) - RIMINI, 19 AGO - "Rappresenta la rinascita per ringraziare la vita, non per quello che mi ha tolto ma per quello che mi ha dato". Così Gessica Notaro, la 28enne riminese che ha sul volto i segni dell'acido gettatole addosso dall'ex fidanzato, ha presentato il singolo "Gracias a la vida", che uscirà il 23 agosto sul circuito internazionale e negli store digitali. Non nasconde più le ferite e si è prestata ai fotografi in tuta di pizzo avorio. L'obiettivo "è mettermi a posto con la salute", pensando agli interventi chirurgici che dovrà subire. Non vuole parlare del processo, dice solo che ha "imparato a scegliere le persone", di sentirsi più matura. Il testo dell'hit "Gracias a la Vida", un inno umanista, è stato scritto nel 1966 dalla cilena Violeta Parra. Il singolo è prodotto dalla Latin Europe Records di Mauro Catalini. "L'amore va molto bene ora - conclude Gessica annunciando che partirà presto per un tour internazionale -, ho un fidanzato molto paziente, vicino nonostante non avessi sempre voglia di ridere". (ANSA).