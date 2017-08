Dona pane a diplomatico Usa,lui 'ricambia' acquistando carne

(ANSA) - PIAN DI SCO (AREZZO), 19 AGOSTO - Divide l'ultima pagnotta con l'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ma senza saperne l'identità, lui torna e gli acquista bistecche ed altri prodotti per ricambiare il gesto. E' accaduto a Pian di Sco (Arezzo) a Ferragosto. A raccontarlo al sito web Valdarno 24 è Paolo Filippini, negoziante del paese del Valdarno aretino. Il giorno di Ferragosto l'alimentarista ha ricevuto la visita di due uomini che in inglese gli hanno fatto capire di essere in cerca di pane. Il macellaio, che aveva conservato l'ultimo filone per la sua famiglia, ha deciso di dividerlo e di regalarlo ai due. Ieri davanti al negozio è arrivata un'auto con le bandierine a stelle e strisce dalla quale è sceso uno dei due che gli aveva chiesto il pane: l'ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Louis Lawrence Bono, in vacanza nei dintorni. Dopo essersi presentato ha acquistato bistecche con il taglio "alla fiorentina" ed altri prodotti tipici dicendosi colpito per la generosità dell'uomo. (ANSA).