Oca lo becca al parco, nonno risarcito dalla Regione

Ripetutamente beccato alle spalle da un’oca del Campidoglio mentre si trovava con il nipote in un parco pubblico a Foligno, un pensionato ha ottenuto un risarcimento di settemila euro dopo avere citato in giudizio civile la Regione Umbria che ha competenza sulla fauna selvatica. A riportare la notizia è oggi il Messaggero nelle pagine locali.

Un episodio avvenuto circa cinque anni fa nel parco fluviale Hoffmann. Secondo quanto spiega il quotidiano, l’uomo aveva tentato di tenere l’animale lontano dal nipote al quale si era avvicinato. «Mentre il nonno, la figlia e il nipotino stavano riprendendo la passeggiata, l’oca del Campidoglio si è librata in volo e s'è scagliata contro il mio cliente - ha spiegato al quotidiano il suo legale, l’avvocato Domenico Cancellieri - colpendolo alle spalle. Un urto piuttosto forte che ha fatto rovinare a terra il pensionato che nell’urto con il terreno si è procurato anche traumi a una spalla». Secondo la ricostruzione, l'animale è poi salito sulla schiena del pensionato «e ha proseguito a beccarlo con forza per poi allontanarsi». L'avvocato Cancellieri ha quindi spiegato di avere proposto «una causa civile nei confronti della Regione che ha competenza sugli animali selvatici». Al termine della quale è stato disposto il risarcimento di settemila euro.

Il Messaggero ha spiegato che «i casi più frequenti» riguardo a questo tipo di risarcimento «sono quelli che riguardano gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica».