(ANSAmed) - IL CAIRO, 20 AGO - Fonti libiche concordanti hanno reso noto che oggi il presidente del Consiglio presidenziale del governo di intesa, Fayez al Sarraj, sarà in missione a Sirte dove visiterà i quartieri residenziali distrutti dopo il conflitto di un anno fa con l'Isis e incontrerà i responsabili del Consiglio municipale. Le fonti - citate dal portale di informazione al Wasat - hanno aggiunto che i responsabili locali di Sirte hanno preparato un programma di ricostruzione della città che prevede anche indennizzi alla popolazione colpita. Sirte è stata al centro di una aspra battaglia fra le milizie di Misurata, sostenute dai raid aerei americani e i jihadisti dell'Isis che l'hanno tenuta in pugno per almeno un anno dopo essere cacciati via. (ANSAmed)