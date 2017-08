Terremoto: esperto, edifici sicuri mai priorità dei governi

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - In Italia terremoti disastrosi si ripetono ogni 20-30 anni e le catastrofi sono anche "colpa delle alterazione che l'uomo compie sul territorio". Per fronteggiare un quadro così severo serve una sola "grande opera", molto complessa ma indispensabile: "la messa in sicurezza degli edifici". E' l'opinione del professor Gino De Vecchis, ordinario di geografia all'Università La Sapienza di Roma. "L'unica soluzione al periodico ripetersi di terremoti distruttivi - dice - sarebbe la realizzazione di una vera e utile 'grande opera': mettere in sicurezza gli edifici iniziando da quelli a maggior rischio sismico. Sarebbe un intervento prolungato nel tempo e di sicuro complesso ma, non comportando vantaggi politici immediati, non ha mai costituito una priorità per i governi succedutisi negli ultimi decenni, che si sono sempre limitati a generiche promesse".