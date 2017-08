(ANSA-AP) - BAGHDAD, 20 AGO - Le Nazioni Unite stimano che migliaia di civili iracheni saranno costretti ad abbandonare la città e i dintorni di Tal Afar, dopo l'annuncio del premier iracheno Haider al-Abadi del lancio dell'operazione militare per conquistare la cittadina ancora in mano all'Isis. Per la coordinatrice umanitaria dell'Onu per l'Iraq, Lise Grande, la situazione a Tal Afar è "insostenibile", dove "mancano "cibo e acqua corrente". Grande ha poi lanciato un appello a proteggere i civili. (ANSA-AP)