Magrebino trovato ferito in stabile abbandonato a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 20 AGO - Agonizzante dopo essere stato ferito all'addome, un uomo di origine magrebina è stato soccorso verso mezzogiorno in via Ugo Bassi a Rimini: potrebbe essere stato vittima di un accoltellamento. Ora è ricoverato all'Ospedale Infermi. Sul posto le volanti e la squadra mobile della questura. Secondo una prima ricostruzione, ad udire i lamenti del ferito provenienti da uno stabile in disuso, e chiamare il 118, è stata una ragazza che camminava lungo il marciapiede. Il ferito era nell'edificio, in un locale chiuso dall'esterno con catena e lucchetto. La polizia ha aperto la strada ai soccorritori, che hanno trasportato all'ospedale il magrebino, non ancora identificato perché sprovvisto di documenti. (ANSA).