(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Domenica da "bollino rosso" per i primi rientri nelle grandi città da parte di chi ha terminato le ferie. Traffico viene segnalato sul sito di Autostrade per l'Italia in particolare sulla A14 in direzione nord, con code a tratti. La viabilità è sostenuta sulla A1 Milano-Napoli verso Roma e tra Firenze e Impruneta. Traffico anche sulla A7 Milano-Genova anche a causa di un'auto in fiamme. Sono 4 i km di coda sulla A22 del Brennero mentre al Traforo del Monte Bianco è di 1 ora e mezza l'attesa per chi e' diretto in Francia. Traffico regolare finora a Roma sud in entrata e uscita dalla capitale; flussi regolari anche sullla tangenziale di Napoli.