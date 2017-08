Barcellona: papa Francesco ha chiamato cardinale Omella

(ANSA) - BARCELLONA, 20 AGO - Papa Francesco ha chiamato ieri pomeriggio sul suo cellulare l'arcivescovo di Barcellona, cardinal Joan Josep Omella, e gli ha lasciato un messaggio sulla sua segreteria telefonica alla vigilia della messa per le vittime degli attentati alla Rambla e a Cambrils. Lo ha detto lo stesso cardinale Omella durante la messa celebrata oggi alla Sagrada Familia. Dopo la lettera, a nome del papa, del segretario di Stato Pietro Parolin, venerdì', Francesco ha voluto esprimere direttamente il suo appoggio. "Sono vicino a lei, volevo accompagnarvi in maniera speciale in questa messa, ed essere molto vicino a voi tutti in questo momento doloroso. Prego per voi, pregate per me", ha detto il papa secondo Omella.