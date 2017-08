(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 20 AGO - Sorpresa, ma soprattutto paura, fra i bagnanti in spiaggia oggi pomeriggio in uno stabilimento balneare di Focette di Marina di Pietrasanta: un'auto, utilizzando il passaggio dello stabilimento, è arrivata sulla spiaggia, arenandosi, fra il fuggi-fuggi generale. Il conducente, straniero, ha rischiato anche il linciaggio da parte di alcune persone spaventate dopo gli ultimi episodi terroristici a Barcellona e che hanno inveito contro di lui. Sul posto è intervenuto anche personale della Capitaneria di porto. Non è chiaro se il conducente abbia invaso l'arenile per un errore o se pensava di poter accedere alla spiaggia con l'auto. (ANSA).