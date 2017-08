(ANSA) - ROMA, 20 AGO - E' stata riaperta la stazione ferroviaria Saint-Charles a Marsiglia nel sud della Francia. Lo scrive Le Figaro online citando un tweet della Sncf, le Ferrovie Francesi. La stazione era stata chiusa nel primo pomeriggio per la presenza di un pacco sospetto. Centinaia di persone hanno dovuto aspettare sotto il sole prima che venissero concluse le operazioni per la messa in sicurezza del sito da parte delle forze dell'ordine.