Auto va fuori strada e finisce in un canale, un morto e 3 dispersi

Sono riprese alle prime luci dell’alba, con un elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco, le ricerche delle tre persone - una coppia di trentenni e un bambino di 8 anni - date per disperse nel canale Muzza, nel comune di Truccazzano (Milano). Nella notte è stato recuperato il corpo del conducente dell’auto, poi le operazioni di soccorso erano state interrotte.

Secondo quanto riferito da un conoscente della vittima, un cinquantenne di Pioltello, a bordo dell’auto c'erano altre tre persone: la coppia, appunto, e il bambino. La Peugeot 307 è uscita di strada all’imbocco di un cavalcavia intorno alle 20.30 di ieri sera, ha sfondato il guard rail ed è finita nel canale.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i carabinieri di Cassano D’Adda - intervenuti insieme ai sanitari del 118 - non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con la famiglia del cinquantenne, anche per accertarsi che in macchina insieme a lui ci fossero realmente altre persone.