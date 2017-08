Barcellona, caccia al killer in tutta Europa. L'auto di Cambrils era passata in Francia 7 giorni prima

La caccia a Younes Abouyaaquoub, il terrorista alla guida del furgone che ha ucciso 13 persone sulla Rambla di Barcellona, è stata estesa a tutta Europa. Lo ha detto il ministro degli interni catalano precisando che, nel caso il killer sia riuscito a uscire dal territorio spagnolo, un mandato di cattura è stato trasmesso alle autorità degli altri paesi europei.

L’Audi A3 utilizzata per l’attacco terroristico a Cambrils era stata fotografata da un autovelox, nella regione parigina dell’Ile-de-France, circa una settimana prima degli attentati. Lo rende noto Le Parisien, sottolineando che «secondo fonti concordanti, al momento le indagini non hanno stabilito nessun legame operativo con la Francia».

«Potrebbe trattarsi di un semplice transito su un tragitto più lungo» scrive il quotidiano. L’informazione proviene dalla cooperazione tra forze dell’ordine organizzata «a livello europeo per identificare eventuali complici» afferma il giornale parigino. Bfmtv ha affermato che la macchina è immatricolata in Spagna e non risulta essere stata affittata o rubata.