Sisma:studenti Norcia decorano nuova scuola con programma tv

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - C'è un programma per ragazzi, Freestyle, in cui il conduttore, Giovanni Muciaccia, insieme a un team di esperti, li aiuta a trasformare la loro cameretta nella stanza dei sogni. Per il primo anniversario del sisma in centro Italia, la stanza è stata sostituita da una scuola, la "De Gasperi - Battaglia" di Norcia, un complesso realizzato dalla Fondazione Francesca Rava. I ragazzi umbri hanno dato sfogo alla loro fantasia: le colonne del corridoio sono diventate dei giganteschi pennarelli che spruzzano macchie di colore sul pavimento; sulla parete centrale della scuola è stato disegnato l'albero dell'amicizia, che simboleggia l'unione tra Umbria e Marche. Tutti i 200 studenti hanno poi disegnato le foglie da attaccare all'albero. Il lavoro dei ragazzi nelle aule scolastiche sarà trasmesso da "Freestyle speciale Norcia: tutta un'altra scuola', in onda giovedì 24 agosto alle 18.10 su Super! (Canale 47 DTT e 625 di Sky) e alle ore 20 su DeAKids (Sky, 601).