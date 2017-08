Marocchino sgozzato a Sassuolo, polizia arresta connazionale

(ANSA) - MODENA, 21 AGO - Un 41enne marocchino, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e senza fissa dimora, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario a seguito della morte, ieri sera a Sassuolo in via Radici in Piano, di un connazionale 37enne. La vittima è stata sgozzata con un coccio di bottiglia. Le indagini lampo condotte dagli agenti di polizia del commissariato di Sassuolo, insieme ai colleghi della squadra Mobile di Modena, hanno portato a individuare il 41enne, alle 3 del mattino, a ridosso dei binari della stazione ferroviaria di Modena: l'omicida era in attesa per fuggire in Calabria, dove abita suo fratello. Probabilmente entrambi ubriachi, la scintilla è scattata per un cliente conteso negli ambienti dello spaccio. (ANSA).