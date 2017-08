Tenta di affogare in mare figlio di 8 anni, arrestato

(ANSA) - RECCO (GENOVA), 21 AGO - Un cuoco ucraino di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che in preda a un raptus mentre era ubriaco ha tentato di annegare in mare a Recco, sulla riviera ligure, il figlio di 8 anni della sua compagna. La coppia, residente a Gallarate (Milano), è in vacanza da 2 giorni. Il piccolo, salvato dalla madre con l'aiuto dei bagnanti e del bagnino, non è in pericolo di vita ma sotto choc. E' stato affidato ai medici del 118 che l'hanno trasferito al pronto soccorso pediatrico Gaslini di Genova: i medici lo hanno ricoverato diagnosticandogli un forte stato di choc e difficoltà respiratorie a causa dell'acqua di mare ingerita. I carabinieri di Santa Margherita lo hanno arrestato per maltrattamenti indagandolo anche per tentato omicidio. A scatenare il raptus sarebbe stata la decisione della donna di non dargli più soldi per acquistare di altri alcolici. Le indagini proseguono con il coordinamento del magistrato di turno Paolo Gatti.