Barcellona: Genova, più barriere in zone frequentate

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Nuove barriere di cemento nei luoghi più frequentati da genovesi e turisti nel centro storico e sulla promenade di Genova. Lo ha stabilito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi in prefettura su indicazione del Viminale alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, numerosi assessori e tutte le forze dell'ordine alla luce degli attentati in Spagna. Le nuove barriere saranno installate in Via Garibaldi (dove saranno protette anche alcune vie laterali), via San Lorenzo, (oltre a quelle già installate ai due ingressi), in corso Italia e al Porto Antico, dove è allo studio un sistema di barriere a scomparsa che sarà installato ad ogni ingresso carrabile. Il prefetto Fiamma Spena e gli amministratori hanno convenuto di valutare, se i tempi di approvvigionamento delle barriere non sono troppo lunghi, di installare barriere come i più eleganti cubi e le fioriere già installati in via Garibaldi a discapito dei new jersey, definiti poco compatibili con il decoro della città. "Presto - ha spiega al termine dell'incontro in prefettura l'assessore alla Sicurezza di Genova Stefano Garassino - avvieremo dei sopralluoghi per stabilire caso per caso il tipo di barriere da sistemare nei punti prescelti. I new jersey possono servire solo per un intervento tampone. Poi vogliamo installare dissuasori esteticamente più gradevoli. Al più presto interverremo per blindare anche via Sestri Ponente". (ANSA).