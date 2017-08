Bimbo accoltellato al fianco dice ai medici 'E' stato nonno'

(ANSA) - PIACENZA, 21 AGO - Un bambino di 7 anni è stato operato d'urgenza la scorsa notte in ospedale a Piacenza a causa di una coltellata al fianco sinistro. Ieri sera stato portato al pronto soccorso dal nonno, che aveva spiegato ai sanitari che il piccolo era rimasto ferito accidentalmente in casa, ma il bambino, rimasto da solo con i medici che lo visitavano, avrebbe confidato che era stato proprio il nonno a ferirlo volontariamente in casa. Al termine dell'intervento chirurgico il bambino è stato dichiarato fuori pericolo, ma la prognosi al momento non è stata ancora sciolta. Nel frattempo gli agenti della questura di Piacenza hanno interrogato il parente per tutta la notte. Alla fine è stato denunciato per lesioni aggravate e ricoverato nel reparto di Diagnosi e cura, visto che sembra soffrisse già da tempo di disturbi psichici gravi. (ANSA).