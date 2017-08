Precipita con l'auto nel burrone per 40 metri, quasi illeso

(ANSA) - PIACENZA, 21 AGO - Precipita nel burrone per 40 metri con l'auto e ne esce quasi illeso. L'incidente è accaduto la scorsa notte in alta Valtrebbia, in provincia di Piacenza, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e il 118 dopo che un 41enne piacentino, alla guida di una Fiat Punto, aveva perso il controllo percorrendo la Statale 45. Dopo aver sfondato il guard rail laterale, era precipitato per una quarantina di metri. I soccorritori, non senza difficoltà, lo hanno raggiunto e tratto in salvo appena in tempo, prima che la vettura in bilico finisse nel fiume sottostante. Trasportato in ospedale a Piacenza, le sue condizioni non destano preoccupazione. (ANSA).