Marini, dopo sisma non ci siamo mai sentiti soli

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Non ci siamo mai sentiti soli, né nella fase dell'emergenza né in quella della ricostruzione": così la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Oggi - ha aggiunto - il quadro normativo e di certezze economiche e finanziarie e ci consentirà di fare una ricostruzione certa". "C'è stata - ha spiegato Marini - una rimozione sistematica delle macerie, oggi meno dell'8% cento di Norcia è zona rossa. E le macerie sono state selezionate e recuperate per la ricostruzione". La presidente ha detto che sono a buon punto i moduli abitativi per gli agricoltori, così come le stalle (112) e i fienili, una settantina. "A eccezione di Castelluccio, tutte le strutture commerciali saranno pienamente operative entro settembre". Sono state poi "consegnate 95 casette su 138, ci sono cantieri aperti per 638 casette". Quanto alle scuole, "in tutto il cratere sono state realizzate le strutture temporanee che consentiranno la regolarità dell'anno scolastico".