Con figlie 4 e 6 anni su via Normale Monte Bianco

AOSTA, 21 AGO - E' arrivata al rifugio Tete Rousse, 3.167 metri, nel massiccio del Monte Bianco, in tenuta 'leggera' da trekking e con le figlie di 4 e 6 anni. Il comportamento di una donna francese è stato segnalato alla Gendarmerie di Chamonix in base alla recente ordinanza del sindaco di Saint-Gervais secondo la quale non è possibile accedere al percorso che porta alla vetta senza un equipaggiamento adeguato (corda, piccozza, ramponi, vestiti pesanti). Il rifugio, che si trova sulla via Normale dal versante francese, è al completo e non può accogliere le tre che ora dovranno scendere a valle.