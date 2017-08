Afghanistan: media, Trump annuncerà 4.000 soldati in più

(ANSA) - WASHINGTON, 21 AGO - Donald Trump dovrebbe annunciare un aumento di truppe, almeno 4000 soldati, quando svelerà stasera alle 21 (le 3.00 in Italia) dalla base militare di Fort Myer in Virginia la sua nuova strategia per l'Afghanistan, dove la guerra contro i talebani iniziò poco dopo l'attacco dell'11 settembre. La Casa Bianca mantiene la consegna del silenzio ma i media hanno raccolto le prime indiscrezioni. Se queste fossero confermate, il presidente abbraccerebbe così le proposte dei suoi generali, aumentando il coinvolgimento Usa nella regione e segnalando un approccio più tradizionale alla politica estera di quello promesso in campagna elettorale, quando prevaleva la linea isolazionista dell'ormai ex capo stratega Steve Bannon. Ma l'indiscrezione emerge nel giorno in cui i talebani si sono impossessati del quartier generale del governo afghano distretto di Khamad, nella provincia di Jawjan, scrive il Nyt citando un portavoce dell'esercito afghano.