(ANSA) - MOSCA, 21 AGO - Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato a Rostov sul Don, in Russia meridionale, coinvolgendo 25 edifici su un'area di 10.000 metri quadrati: lo riferisce la Tass, aggiungendo che, secondo fonti sanitarie, almeno 25 persone sono rimaste ferite. Secondo la testata online Meduza sono state fatte evacuare 560 persone. Almeno per il momento - sottolinea la Tass - non si registrano morti. Oltre 400 persone e 200 mezzi, tra cui aerei ed elicotteri, sono impegnati nello spegnimento delle fiamme. Nei quartieri adiacenti, interrotte per motivi di sicurezza le forniture di gas ed elettricità.