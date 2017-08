Razzo cade vicino a ambasciate Usa a Kabul, nessuna vittima

(ANSA) - KABUL, 21 AGO - Un razzo ha provocato una forte esplosione nella zona diplomatica nel centro di Kabul, non lontano dall'ambasciata americana, facendo risuonare le sirene d'allarme delle ambasciate straniere. Lo riferiscono i media internazionali., che aggiungono che non si registrano al momento vittime. L'attacco è avvenuto nell'imminenza dell'atteso annuncio del presidente americano Donald Trump sul possibile aumento di truppe Usa in Afghanistan.