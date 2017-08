Terremoto a Ischia: crolli, dispersi e feriti

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 21 AGO - A Casamicciola una palazzina abitata è crollata per gli effetti della scossa di terremoto che ha colpito stasera Ischia. Una chiesa è andata distrutta, numerosi alberghi sono isolati. L'ospedale di Lacco Ameno è stato evacuato per la presenza di numerose crepe nel palazzo. Crolli sono segnalati in diversi comuni dell'isola. La scossa è stata avvertita in maniera distinta anche in alcune zone dell'area flegrea.