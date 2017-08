Afghanistan:Trump, mio istinto per ritiro ma creerebbe vuoto

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Donald Trump ha illustrato in diretta tv la sua nuova strategia per l'Afghanistan senza fornire numeri sull'aumento delle truppe, "per non favorire il nemico". Tuttavia, secondo Fox news che cita un alto dirigente della Casa Bianca, Trump ha autorizzato l'invio di altri 4.000 soldati nel Paese. I nuovi pilastri sono carta bianca ai comandanti sul terreno senza fissare termini temporali, più sanzioni contro i network terroristici, monito al Pakistan perchè cessi di proteggere gli estremisti e al governo di Kabul per fare le riforme perchè "il nostro sostegno non è un assegno in bianco". Il presidente ha sostenuto che un ritiro rapido creerebbe un vuoto che verrebbe riempito subito dai terroristi, come prima dell'11 settembre.