(ANSA) - MILANO, 22 AGO - E' stato ritrovato il corpo del bambino di 7 anni disperso da domenica sera e che era a bordo dell'auto precipitata nel canale Muzza, all'altezza di Truccazzano (Milano). Già ieri erano stati trovati i cadaveri dei genitori ecuadoriani del piccolo e di un loro connazionale che era alla guida della macchina. I vigili del fuoco e i sommozzatori, assieme ai carabinieri del Comando provinciale di Milano, hanno lavorato ancora per tutta la notte e per tutta la mattina di oggi per trovare il corpo del bimbo, che è stato poi recuperato poco fa sempre nel canale Muzza all'altezza del ponte Aldo Moro nel Comune di Paullo, nel Milanese.