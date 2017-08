(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - "La Russia ha già un orientamento molto chiaro e deciso sulla situazione dei cristiani in Medio oriente e non solo in Siria. Mi auguro che la visita a Mosca del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, porti una prospettiva in più rispetto all'esistente". Lo dice al Meeting di Rimini monsignor Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, riferendosi alla visita di Parolin a Mosca.