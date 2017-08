(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Al centro del colloquio, fanno sapere fonti del governo italiano, in preparazione del summit previsto per il prossimo 28 agosto a Parigi assieme a Germania e Spagna e del bilaterale Italia-Francia del prossimo 27 settembre a Lione, i temi migratori, la crisi libica, la lotta al terrorismo e le prospettive dell'Unione Europea. In occasione della telefonata il premier ha ricevuto dal Presidente francese le condoglianze e la solidarietà per il terremoto di Ischia.