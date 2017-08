Sicilia: Toti, situazione preoccupante, c. destra reagisca

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - "In Sicilia la situazione è preoccupante, e spero che nei prossimi giorni il centrodestra abbia in Sicilia un sussulto di responsabilità: perché lasciare che il governo dell'Isola se lo contendano i grillini e un Pd che fino ad oggi ha appoggiato Crocetta sarebbe francamente una delusione per tutto il nostro elettorato. Sarebbe un passo indietro perché dopo le vittorie recenti del centrodestra significherebbe che una regione che lo ha sempre premiato oggi non trova nel centrodestra una classe dirigente". Lo dice Giovanni Toti di Fi, sottolineando che "tutta questa vicenda nel centrodestra non è stata gestita bene. Speriamo finisca meglio".