Chelsea Clinton difende Barron Trump, 'è solo un bambino'

(ANSA) - NEW YORK, 22 AGO - Chelsea Clinton torna a difendere Barron Trump, dopo che il figlio più piccolo del presidente americano Donald Trump e' stato criticato per l'abbigliamento troppo casual mentre rientrava a Washington con i genitori dopo le vacanze. Alcuni media, infatti, hanno attaccato Barron perche' e' sceso dall'Air Force One indossando maglietta e bermuda. "Barron e' solo un bambino di 11 anni, nonostante il padre sia presidente e viva alla Casa Bianca", ha detto l'ex first daughter, prendendo le sue difese. Gia' in passato Chelsea si era schierata a favore del figlio di Trump, scrivendo su Twitter: "È arrivato il momento che i media e tutti gli altri lascino Barron Trump in pace, e gli facciano vivere l'infanzia privata che merita".