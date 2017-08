Venezuela: media, Ortega Diaz domani in Brasile

(ANSA) - BOGOTA', 22 AGO - L'ex procuratrice generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, sarà domani a Brasilia per partecipare ad un incontro con colleghi dei paesi che fanno parte del Mercosur. Lo afferma il quotidiano O Globo, precisando che il presidente brasiliano Michel Temer ha ordinato di rafforzare durante la visita le misure di sicurezza della Ortega Diaz, da qualche giorno in Colombia dopo essere fuggita da Caracas. L'ex procuratrice, affermano d'altro lato media colombiani, ha incontrato funzionari di Washington e potrebbe recarsi negli Stati Uniti, dove non si esclude che possa chiedere asilo. Il governo del Cile ha a sua volta dato via libera alla concessione dell'asilo di cinque magistrati venezuelani che da qualche settimana si sono rifugiati nell'ambasciata di Santiago a Caracas.