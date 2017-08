Barcellona: a Milano posizionati nuovi jersey in Darsena

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Prosegue a Milano il posizionamento di nuovi jersey in zone pedonali particolarmente affollate, deciso dopo la strage di Barcellona. Questa mattina, è stata completata la posa di blocchi di cemento nei tre accessi alla Darsena, in viale Gorizia, Piazzale Cantore e piazza XXIV maggio, che precedono quelli previsti per proteggere le due alzaie dei Navigli. Secondo il piano deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dopo l'attentato di Barcellona, tutti i luoghi più affollati della città verranno protetti con barriere anti sfondamento e nei prossimi giorni ci saranno sopralluoghi in altre zone di Milano, a partire da via Montenapoleone per proseguire con le Colonne di San Lorenzo.