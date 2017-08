(ANSA) - PARIGI, 22 AGO - "Non si possono chiedere ai francesi sacrifici che non sono utili". Lo ha detto l'ex presidente francese, Francois Hollande, ai microfoni di Lci durante una visita ad Angouleme (sud-ovest), commentando la riforma del lavoro prevista dal governo di Emmanuel Macron. "Non bisognerebbe rendere il mercato del lavoro ancora più flessibile di quanto non abbiamo fatto noi" ha aggiunto Hollande, evocando il "rischio di creare rotture".