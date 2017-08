Lo storico Plaza Hotel di New York è in vendita

Il Plaza Hotel è in vendita. Protagonista di alcuni dei momenti cruciali della cultura pop e uno degli edifici icona di New York, il prestigioso albergo si appresta a passare di nuovo di mano. I proprietari indiani di Sahara Group hanno assunto un agente immobiliare per la cessione dell’hotel, che nel 1988 è stato anche di proprietà di Donald Trump. Il presidente americano lo aveva acquistato per 390 milioni di dollari: «non ho comprato un edificio, ho comprato un’opera d’arte: la Monna Lisa» aveva scritto Trump sul New York Times annunciando l’acquisizione.

«Il processo di vendita è in corso e non si è ancora chiuso» afferma un portavoce di Sahara senza offrire ulteriori dettagli. Il prezzo potrebbe essere record, di sicuro sopra i 500 milioni di dollari. Gli analisti ritengono che potrebbe esserci una guerra al rialzo delle offerte in grado di far lievitare il prezzo di vendita sopra i 560 milioni di dollari, che ritengono il prezzo di base. L’albergo d’altronde è una di quelle proprietà che, secondo gli esperti, sfugge ai tradizionali canoni per la definizione di un prezzo.

Con la vendita il Plaza Hotel si prepara a scrivere un nuovo capitolo dei suoi 110 anni di storia (è stato costruito nel 1907), gli ultimi dei quali hanno visto fondi sovrani, investitori stranieri e star farsi avanti per acquistare la storica proprietà. Sahara tratta infatti una possibile vendita dell’albergo da anni, ma senza molta convinzione: il suo fondatore, Subrata Roy, ha incontrato potenziali acquirenti anche dal carcere dove di recente si trovava con l’accusa di aver raccolto 6 miliardi di dollari illegalmente dagli investitori. Nessuna delle trattative è però andata a buon fine. Da qui la decisione di assumere un agente, segnalando così la maggiore serietà a voler chiudere la transazione.

Il Plaza Hotel ha una storia invidiabile, che pochi alberghi vantano. Ha ospitato i Beatles e Marilyn Monroe. E’ stato ritratto nel 'Grande Gatsby' di Francis Scott Fitzgerald, e nel film omologo con protagonista Leonardo di Caprio. Vi si sono esibite star del jazz, da Miles Davis e Billie Holiday. All’apice della Guerra Fredda è stato scelto dalla figlia di Joseph Stalin, Svetlana, per annunciare la sua diserzione dall’Unione Sovietica. Vi si è sposato Trump con la seconda moglie Marla Maples. Truman Capote vi ha organizzato il suo ballo in bianco e nero. Patricia Kennedy, la sorella di John F. Kennedy, vi ha tenuto il suo ricevimento di nozze. Sotto una nuova proprietà, l’albergo è intenzionato a continuare a essere protagonista della storia.