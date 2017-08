Trovato decapitato il corpo di Kim, la giornalista scomparsa sul sottomarino

Kim Wall era scomparsa nella notte del 10 agosto: si trovava a bordo del sottomarino «Nautilus Uc3» per realizzare un reportage e un’intervista al suo inventore Peter Madsen. A dare l'allarme il fidanzato. La polizia riesce aritrovare il sottomarino fermo "per probelmi tecnici" mezz'ora prima che colasse a picco. Il 46enne inventore del sottomarino era stato salvato da una barca di soccorritori e inizialmente aveva sostenuto di aver lasciato la giornalista su un’isola dopo aver terminato l’intervista. Emerge che il sottomarino sia stato affondato. Nascono i primi dubbi che dietro ci fosse il tentativo di nascondere un delitto. Ora, la polizia danese ha annunciato di aver ritrovato il torso di una persona, senza testa né braccia e né gambe, a pochi passi dalla spiaggia di Copenaghen. Gli esami del Dna hanno rivelato che quei resti sono proprio di Kim Wall. E la versione di Madsen (arrestato per omicidio colposo), l'inventore, cambia: da lasciata viva su un'isoletta prima che il sottomarino affiondasse ora è che la reporter è «morta accidentalmente» e ha ammesso di aver poi gettato in mare il suo corpo. Ma la polizia non lascia scampo: «La testa, le braccia e le gambe sono stati deliberatamente staccati». Ora resta da ricostruire cosa sia avvenuto su quel sottomarino.