Terremoto Ischia: servizi dei Carabinieri anti sciacallaggio

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Sono iniziati già da ieri sera i servizi dei Carabinieri per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di sciacallaggio nelle case evacuate per il terremoto a Ischia (Napoli): carabinieri del "Reggimento Campania" sono impegnati tra le macerie in pattuglie 24 ore su 24, a piedi. Nel frattempo sono giunti sull'isola i rinforzi: altri 50 Carabinieri dalla terraferma. Si battono tutte le strade e vicoli secondari per controllare se vi si aggirino persone sospette e vengono ispezionati gli ingressi delle abitazioni per controllare se siano stati forzati. (ANSA).