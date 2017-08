Terremoto Ischia: Papa, vicino a chi soffre

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 23 AGO - Un pensiero è stato rivolto dal Papa alla gente di Ischia colpita dal terremoto: "Rivolgo il mio pensiero ed esprimo affettuosa vicinanza a quanti soffrono a causa del terremoto che lunedì sera ha colpito l'Isola di Ischia. Preghiamo per i morti, per i feriti, per i rispettivi familiari e per le persone che hanno perso la casa", ha detto il pontefice alla fine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI.